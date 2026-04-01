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Vide-dressing à Duravel Duravel

Vide-dressing à Duravel Duravel

Vide-dressing à Duravel Duravel dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 46700 Duravel

Département : Lot

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Duravel

Vide-dressing à Duravel

Place du Foirail Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Des trésors à chiner, des gourmandises à partager et de belles causes à soutenir ! Rejoignez-nous pour notre grande vente de seconde main ! 

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Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie  

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English :

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L’événement Vide-dressing à Duravel Duravel a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CVL Vignoble

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