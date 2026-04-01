Duravel

Vide-dressing à Duravel

Place du Foirail Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Des trésors à chiner, des gourmandises à partager et de belles causes à soutenir ! Rejoignez-nous pour notre grande vente de seconde main !

Des trésors à chiner, des gourmandises à partager et de belles causes à soutenir ! Rejoignez-nous pour notre grande vente de seconde main !

.

Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treasures to bargain for, treats to share and great causes to support! Join us for our big second-hand sale!

L’événement Vide-dressing à Duravel Duravel a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CVL Vignoble