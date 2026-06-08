TOUR MADELOC Port-Vendres Pyrénées-Orientales

TOUR MADELOC

TOUR MADELOC Route des Crêtes 66660 Port-Vendres Pyrénées-Orientales Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Construite à 652 mètres d’altitude au XIIIème siècle à l’initiative de Jacques II de Majorque, elle s’inscrit dans un vaste réseau de tour à signaux situées dans le Roussillon.

D’une hauteur de 30 mètres et d’une circonférence de 25 mètres, cette tour à signaux, servait autrefois à surveiller la Mer et l’Espagne afin de parer aux moindres attaques. elle bénéficie d’un panorama exceptionnel.

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English :

Built at an altitude of 652 metres in the 13th century on the initiative of Jacques II of Majorca, it is part of a vast network of signal towers located in Roussillon.

With a height of 30 meters and a circumference of 25 meters, this signal tower was once used to monitor the sea and Spain to ward off the slightest attack. It enjoys an exceptional panorama.

Deutsch :

Jahrhundert auf Initiative von Jakob II. von Mallorca in 652 m Höhe errichtet und ist Teil eines großen Netzes von Signaltürmen im Roussillon.

Mit einer Höhe von 30 Metern und einem Umfang von 25 Metern diente er früher dazu, das Meer und Spanien zu überwachen, um Angriffe abzuwehren.

Italiano :

Costruita a 652 metri di altitudine nel XIII secolo su iniziativa di Jacques II di Maiorca, fa parte di una vasta rete di torri di segnalazione situate nel Rossiglione.

Con un’altezza di 30 metri e una circonferenza di 25 metri, questa torre di segnalazione veniva utilizzata in passato per tenere d’occhio il mare e la Spagna per scongiurare il minimo attacco. Gode di un panorama eccezionale.

Español :

Construida a 652 metros de altura en el siglo XIII por iniciativa de Jacques II de Mallorca, forma parte de una vasta red de torres de señales situadas en el Rosellón.

Con una altura de 30 metros y una circunferencia de 25 metros, esta torre de señales se utilizaba en el pasado para vigilar el mar y España con el fin de prevenir el más mínimo ataque y goza de un panorama excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-31 par Pyrénées-Orientales Tourisme