TRACES Thizy-les-Bourgs Rhône

Traces vous invite à tendre l’oreille, à ouvrir grand vos yeux pour ressentir, explorer cette ville intemporelle qui résonne encore de son passé industriel, assise sur les vestiges d’une ancienne citadelle et promise à un avenir en mutation.

Traces invites you to listen, to open your eyes wide to feel, to explore this timeless city that still resonates with its industrial past, sitting on the remains of an old citadel and promised to a future in mutation.

Traces lädt Sie ein, Ihre Ohren zu spitzen und Ihre Augen weit zu öffnen, um diese zeitlose Stadt zu erkunden, die noch immer von ihrer industriellen Vergangenheit hallt, auf den Überresten einer alten Zitadelle sitzt und einer Zukunft im Wandel entgegensieht.

Traces vi invita ad ascoltare, a spalancare gli occhi per sentire, a esplorare questa città senza tempo che risuona ancora del suo passato industriale, seduta sui resti di un’antica cittadella e promessa a un futuro in mutazione.

Traces le invita a escuchar, a abrir bien los ojos para sentir, a explorar esta ciudad intemporal que aún resuena con su pasado industrial, asentada sobre los restos de una antigua ciudadela y prometida a un futuro en mutación.

