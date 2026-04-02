Troyes, la ville aux 10 églises Troyes Aube

Troyes, la ville aux 10 églises Facile

Troyes, la ville aux 10 églises 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 150 Distance : 3503.0 Tarif :

Que fait-on à Troyes ? … On y sonne!… , disait le dicton populaire …

Facile

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English :

What are we doing in Troyes? We’re ringing the bell! went the popular saying…

Deutsch :

Was macht man in Troyes? … On y sonne! , lautete ein bekanntes Sprichwort…

Italiano :

Cosa ci facciamo a Troyes? Si suona la campana… diceva il detto popolare…

Español :

¿Qué hacemos en Troyes? Tocas la campana… decía el refrán popular…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-04 par Aube en Champagne Attractivité