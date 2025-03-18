Vélo-Gourmande 5 Petit parcours Mâcon Saône-et-Loire

Vélo-Gourmande 5 Petit parcours Aire de Loisirs les Quatre Saisons 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Revivez le parcours de 20 kilomètres la vélo-gourmande, à travers vignes et roches, vous profiterez également de merveilleux petits villages.

+33 3 85 21 07 14

English :

Relive the 20-kilometre « vélo-gourmande » route, through vineyards and rocky outcrops, as well as wonderful little villages.

Deutsch :

Erleben Sie die 20 Kilometer lange Strecke la vélo-gourmande, die durch Weinberge und Felsen führt, und genießen Sie auch die wunderbaren kleinen Dörfer.

Italiano :

Rivivete il percorso « vélo-gourmande » di 20 chilometri attraverso vigneti e affioramenti rocciosi e ammirate alcuni meravigliosi paesini.

Español :

Reviva la ruta « vélo-gourmande » de 20 kilómetros a través de viñedos y afloramientos rocosos, y contemple algunos pueblecitos maravillosos.

