Via Fluvia Raucoules Riotord Raucoules Haute-Loire

Via Fluvia Raucoules Riotord Oumey 43290 Raucoules Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Totalité du parcours 19 km dénivelé positif cumulé 304m, dénivelé négatif cumulé 260m
DEPARTS
– A Raucoules, parking Oumey
– A Montfaucon-en-Velay, parking la Gare
– A Dunières, parking La Galoche
– A Riotord, parking allée des Tilleuls
+33 4 71 59 95 73
English :
Totality of the course 19 km cumulative positive difference in altitude 304m, cumulative negative difference in altitude 260m
STARTING POINT
– In Raucoules, parking Oumey
– In Montfaucon-en-Velay, parking la Gare
– In Dunières, parking La Galoche
– In Riotord, parking allée des Tilleuls
Deutsch :
Gesamtstrecke 19 km kumulierter positiver Höhenunterschied 304 m, kumulierter negativer Höhenunterschied 260 m
ABFAHRTEN:
– In Raucoules, Parkplatz Oumey
– In Montfaucon-en-Velay, Parkplatz La Gare
– In Dunières, Parkplatz La Galoche
– In Riotord, Parkplatz Allée des Tilleuls
Italiano :
Distanza totale 19 km ? Dislivello positivo cumulato 304 m, dislivello negativo cumulato 260 m
PUNTO DI PARTENZA
– A Raucoules, parcheggio Oumey
– A Montfaucon-en-Velay, parcheggio la Gare
– A Dunières, parcheggio La Galoche
– A Riotord, parcheggio allée des Tilleuls
Español :
Distancia total 19 km ? desnivel positivo acumulado 304m, desnivel negativo acumulado 260m
PUNTO DE PARTIDA
– En Raucoules, aparcamiento Oumey
– En Montfaucon-en-Velay, parking la Gare
– En Dunières, parking La Galoche
– En Riotord, parking allée des Tilleuls
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-16 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme