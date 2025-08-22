Via Fluvia Raucoules Riotord Raucoules Haute-Loire

Via Fluvia Raucoules Riotord

Via Fluvia Raucoules Riotord Oumey 43290 Raucoules Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Totalité du parcours 19 km dénivelé positif cumulé 304m, dénivelé négatif cumulé 260m

DEPARTS

– A Raucoules, parking Oumey

– A Montfaucon-en-Velay, parking la Gare

– A Dunières, parking La Galoche

– A Riotord, parking allée des Tilleuls

+33 4 71 59 95 73

English :

Totality of the course 19 km cumulative positive difference in altitude 304m, cumulative negative difference in altitude 260m

STARTING POINT

– In Raucoules, parking Oumey

– In Montfaucon-en-Velay, parking la Gare

– In Dunières, parking La Galoche

– In Riotord, parking allée des Tilleuls

Deutsch :

Gesamtstrecke 19 km kumulierter positiver Höhenunterschied 304 m, kumulierter negativer Höhenunterschied 260 m

ABFAHRTEN:

– In Raucoules, Parkplatz Oumey

– In Montfaucon-en-Velay, Parkplatz La Gare

– In Dunières, Parkplatz La Galoche

– In Riotord, Parkplatz Allée des Tilleuls

Italiano :

Distanza totale 19 km ? Dislivello positivo cumulato 304 m, dislivello negativo cumulato 260 m

PUNTO DI PARTENZA

– A Raucoules, parcheggio Oumey

– A Montfaucon-en-Velay, parcheggio la Gare

– A Dunières, parcheggio La Galoche

– A Riotord, parcheggio allée des Tilleuls

Español :

Distancia total 19 km ? desnivel positivo acumulado 304m, desnivel negativo acumulado 260m

PUNTO DE PARTIDA

– En Raucoules, aparcamiento Oumey

– En Montfaucon-en-Velay, parking la Gare

– En Dunières, parking La Galoche

– En Riotord, parking allée des Tilleuls

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-16 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme