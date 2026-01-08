Vogue Bal des classards salle des fêtes Raucoules
Vogue Bal des classards salle des fêtes Raucoules vendredi 1 mai 2026.
Vogue Bal des classards
salle des fêtes le bourg Raucoules Haute-Loire
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Rejoignez-nous pour la fête votive du village, un moment de convivialité et de traditions pendant 3 jours. Bals en soirée à la salle polyvalente
salle des fêtes le bourg Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Join us for the village fête votive, a 3-day celebration of tradition and conviviality. Evening balls in the village hall
L’événement Vogue Bal des classards Raucoules a été mis à jour le 2026-01-06 par Haut Pays du Velay Tourisme