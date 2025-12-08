Vieux Tilleul Besançon Doubs

Vieux Tilleul A pieds Difficile

Vieux Tilleul Les Grandes Baraques, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13040.0

Itinéraire ombragé à la recherche du plus vieil arbre de la forêt de Chailluz.

Difficile

English :

A shady route in search of the oldest tree in the Chailluz forest.

Deutsch :

Schattige Route auf der Suche nach dem ältesten Baum im Wald von Chailluz.

Italiano :

Un percorso ombreggiato alla ricerca dell’albero più antico della foresta di Chailluz.

Español :

Una ruta sombreada en busca del árbol más viejo del bosque de Chailluz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data