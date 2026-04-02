Virée à moto n°1: Troyes Bar-sur-Seine Chaource Troyes Aube

Virée à moto n°1: Troyes Bar-sur-Seine Chaource Moto Facile

Virée à moto n°1: Troyes Bar-sur-Seine Chaource 1 Rue Pierre Labonde 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 5400 Distance : 104900.0 Tarif :

Cet itinéraire au départ de Troyes remonte la vallée de la Seine en direction de la ville de Bar-sur-Seine, véritable porte d’entrée sur le vignoble de le Côte des Bar.

Le retour s’effectue par les routes sinueuses de le forêt de Chaource. Ainsi cet itinéraire propose deux ambiances qui raviront les motards cherchant la fraîcheur lors des chaudes journées d’été.

A voir le long de l’itinéraire:

– Les nombreux déversoirs sur la Seine

– La Tour de l’Horloge à Bar-sur-Seine

– Caves de champagne à Polisot et Polisy

– Manoir et église de Rumilly-les-Vaudes

– Eglise de Chaource

– Musée du Fromage de Chaource

Hébergements labellisés le long de l’itinéraire:

– Chambres d’hôtes La croix St Jean à Fouchères: www.la-croix-stjean.com

– Hôtel du Domaine de Foolz*** à Bourguignon: www.domainedefoolz.com

– Hôtel le Cadusia*** à Chaource: www.le-cadusia.com

Facile

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English :

Leaving Troyes, this route winds up the Seine valley towards the town of Bar-sur-Seine, the gateway to the Côte des Bar vineyards.

The return journey takes in the winding roads of the Chaource forest. The route thus offers two atmospheres that will delight bikers seeking coolness on hot summer days.

To see along the route:

– The many weirs on the Seine

– The Tour de l’Horloge in Bar-sur-Seine

– Champagne cellars at Polisot and Polisy

– Rumilly-les-Vaudes manor house and church

– Chaource church

– Chaource Cheese Museum

Accomodation along the route:

– Chambres d’hôtes La croix St Jean in Fouchères: www.la-croix-stjean.com

– Hôtel du Domaine de Foolz*** in Bourguignon: www.domainedefoolz.com

– Hôtel le Cadusia*** in Chaource: www.le-cadusia.com

Deutsch :

Diese Route führt von Troyes aus das Seine-Tal hinauf in Richtung der Stadt Bar-sur-Seine, die das Tor zu den Weinbergen der Côte des Bar darstellt.

Der Rückweg führt über die kurvenreichen Straßen des Waldes von Chaource. So bietet diese Route zwei Stimmungen, die Motorradfahrer, die an heißen Sommertagen Abkühlung suchen, begeistern werden.

Sehenswertes entlang der Strecke:

– Die zahlreichen Überläufe über die Seine

– Der Uhrenturm (Tour de l’Horloge) in Bar-sur-Seine

– Champagnerkellereien in Polisot und Polisy

– Herrenhaus und Kirche von Rumilly-les-Vaudes

– Kirche von Chaource

– Käsemuseum von Chaource

Mit einem Gütesiegel ausgezeichnete Unterkünfte entlang der Route:

– Chambres d’hôtes La croix St Jean in Fouchères: www.la-croix-stjean.com

– Hôtel du Domaine de Foolz*** in Bourguignon: www.domainedefoolz.com

– Hotel le Cadusia*** in Chaource: www.le-cadusia.com

Italiano :

Partendo da Troyes, questo itinerario risale la valle della Senna verso la città di Bar-sur-Seine, porta d’accesso ai vigneti della Côte des Bar.

Il ritorno avviene sulle strade tortuose della foresta di Chaource. Questo itinerario offre due atmosfere che faranno la gioia dei ciclisti in cerca di refrigerio nelle calde giornate estive.

Cose da vedere lungo il percorso:

– I numerosi sbarramenti sulla Senna

– La Tour de l’Horloge a Bar-sur-Seine

– Cantine di champagne a Polisot e Polisy

– Il maniero e la chiesa di Rumilly-les-Vaudes

– Chiesa di Chaource

– Museo del formaggio di Chaource

Sistemazioni approvate lungo il percorso:

– Chambres d’hôtes La croix St Jean a Fouchères: www.la-croix-stjean.com

– Hôtel du Domaine de Foolz*** a Bourguignon: www.domainedefoolz.com

– Hôtel le Cadusia*** a Chaource: www.le-cadusia.com

Español :

Saliendo de Troyes, esta ruta serpentea por el valle del Sena en dirección a la ciudad de Bar-sur-Seine, puerta de entrada a los viñedos de la Côte des Bar.

El camino de vuelta discurre por las sinuosas carreteras del bosque de Chaource. Este itinerario ofrece dos ambientes que harán las delicias de los motoristas en busca de frescor en los calurosos días de verano.

Lugares de interés:

– Los numerosos embalses del Sena

– La Tour de l’Horloge en Bar-sur-Seine

– Las bodegas de champán de Polisot y Polisy

– Casa solariega e iglesia de Rumilly-les-Vaudes

– Iglesia de Chaource

– Museo del Queso de Chaource

Alojamientos autorizados a lo largo de la ruta:

– Chambres d’hôtes La croix St Jean en Fouchères: www.la-croix-stjean.com

– Hôtel du Domaine de Foolz*** en Bourguignon: www.domainedefoolz.com

– Hôtel le Cadusia*** en Chaource: www.le-cadusia.com

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-06-16 par Aube en Champagne Attractivité