Virée à moto n°1: Troyes Bar-sur-Seine Chaource Troyes Aube

Virée à moto n°1: Troyes Bar-sur-Seine Chaource Moto Facile

Virée à moto n°1: Troyes Bar-sur-Seine Chaource 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 150 Distance : 104857.0 Tarif :

Cet itinéraire au départ de Troyes remonte la vallée de la Seine en direction de la ville de Bar-sur-Seine, véritable porte d’entrée sur le vignoble de le Côte des Bar.

Le retour s’effectue par les routes sinueuses de le forêt de Chaource. Ainsi cet itinéraire propose deux ambiances qui raviront les motards cherchant la fraîcheur lors des chaudes journées d’été.

A voir le long de l’itinéraire:

– Les nombreux déversoirs sur la Seine

– La Tour de l’Horloge à Bar-sur-Seine

– Caves de champagne à Polisot et Polisy

– Manoir et église de Rumilly-les-Vaudes

– Eglise de Chaource

– Musée du Fromage de Chaource

Hébergements labellisés le long de l’itinéraire:

– Chambres d’hôtes La croix St Jean à Fouchères: www.la-croix-stjean.com

– Hôtel du Domaine de Foolz*** à Bourguignon: www.domainedefoolz.com

– Hôtel le Cadusia*** à Chaource: www.le-cadusia.com

Facile

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English :

Deze route van Troyes was de Seine vallei naar het stadje Bar-sur-Seine, een ware toegangspoort tot de wijngaarden van de Côte des Bar. Terug via de kronkelende wegen van het bos Chaource. Deze route biedt twee omgevingen die rijders die koel op warme zomerdagen zal verrukken. Een blik langs de route: De vele stuwen op de rivier de Seine De Clock Tower Bar-sur-Seine Grotten van champagne en Polisot Polisy Manor en Kerk Rumilly-het-Vaudes Kerk chaource Kaasmuseum Chaource Praktisch leven langs de route: Bed and Breakfast De St John Kruis in Fouchères: www.la-cross-stjean.com Hôtel du Domaine de Bourguignon Foolz *** www.domainedefoolz.com Hotel *** in de Cadusia Chaource www.le-cadusia.com

Deutsch :

Deze route van Troyes was de Seine vallei naar het stadje Bar-sur-Seine, een ware toegangspoort tot de wijngaarden van de Côte des Bar. Terug via de kronkelende wegen van het bos Chaource. Deze route biedt twee omgevingen die rijders die koel op warme zomerdagen zal verrukken. Een blik langs de route: De vele stuwen op de rivier de Seine De Clock Tower Bar-sur-Seine Grotten van champagne en Polisot Polisy Manor en Kerk Rumilly-het-Vaudes Kerk chaource Kaasmuseum Chaource Praktisch leven langs de route: Bed and Breakfast De St John Kruis in Fouchères: www.la-cross-stjean.com Hôtel du Domaine de Bourguignon Foolz ***: www.domainedefoolz.com Hotel *** in de Cadusia Chaource www.le-cadusia.com

Italiano :

Dieser Weg von Troyes war der Seine-Tal in Richtung der Stadt Bar-sur-Seine, einem wahren Tor zu den Weinbergen der Côte des Bar. Il percorso si snoda lungo le strade tortuose del Waldes Chaource. L’itinerario offre due ambienti che possono essere visitati da chi ama le vacanze estive. Ein Blick entlang der Strecke: Die vielen Wehre an der Seine The Clock Tower Bar-sur-Seine Höhlen von Champagner und Polisot Polisy Manor und Kirche Rumilly-den-Vaudes Kirche chaource Käsemuseum Chaource Praktisches Leben entlang der Route: Bed and Breakfast der Johannes-Kreuz in Fouchères: www.la-Quer stjean.com Hôtel du Domaine de Bourguignon Foolz *** www.domainedefoolz.com Hotel *** in der Cadusia Chaource www.le-cadusia.com

Español :

El camino de Troyes era el Sena-Tal, en las proximidades de la ciudad de Bar-sur-Seine, un antiguo puerto de la Costa del Bar. Recorrido por las estrechas colinas del valle de Chaource. Esta ruta ofrece dos entornos que harán las delicias de los senderistas que disfruten de las cálidas noches de verano. Una mirada a lo largo de la ruta: Las numerosas aguas del Sena La Torre del Reloj Bar-sur-Seine Las colinas de Champagner y Polisot Polisy La casa solariega y la iglesia de Rumilly-den-Vaudes La iglesia de Chaource El museo de cámara de Chaource La vida práctica a lo largo de la ruta: Bed and Breakfast der Johannes-Kreuz en Fouchères: www.la-Quer stjean.com Hôtel du Domaine de Bourguignon Foolz *** www.domainedefoolz.com Hotel *** in der Cadusia Chaource www.le-cadusia.com

Cet itinéraire a été mise à jour le 2014-10-17 par Aube en Champagne Attractivité