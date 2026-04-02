Virée à moto n°4: Troyes Plaine Champenoise Troyes Aube
Virée à moto n°4: Troyes Plaine Champenoise Troyes Aube vendredi 1 mai 2026.
Virée à moto n°4: Troyes Plaine Champenoise Moto
Virée à moto n°4: Troyes Plaine Champenoise 10000 Troyes Aube Grand Est
Durée : 7200 Distance : 125500.0 Tarif :
Un itinéraire fraîcheur au départ de Troyes qui longe le canal de la Haute Seine puis remonte la vallée de l’Aube.
A voir le long de l’itinéraire:
– Musée des Templiers à Payns
– Canal de la Haute-Seine
Les hébergements labellisés le long de l’itinéraire:
– Chambre d’hôtes La Grange de Payns à Payns: www.la-grange-de-payns.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fresh route from Troyes along the Haute Seine canal and up the Aube valley.
Places to see along the way:
– Musée des Templiers in Payns
– Canal de la Haute-Seine
Accomodation along the itinerary:
– Chambre d’hôtes La Grange de Payns in Payns: www.la-grange-de-payns.com
Deutsch :
Eine erfrischende Route von Troyes aus, die am Kanal der Haute Seine entlangführt und dann das Tal der Aube hinaufsteigt.
Sehenswertes entlang der Route:
– Museum der Tempelritter in Payns
– Kanal der Haute-Seine
Unterkünfte mit Gütesiegel entlang der Route:
– Gästezimmer La Grange de Payns in Payns: www.la-grange-de-payns.com
Italiano :
Un percorso rinfrescante che parte da Troyes lungo il canale dell’Alta Senna e risale la valle dell’Aube.
Visite turistiche lungo il percorso:
– Museo dei Cavalieri Templari a Payns
– Canale dell’Alta Senna
Alloggi etichettati lungo il percorso:
– Bed and Breakfast La Grange de Payns a Payns: www.la-grange-de-payns.com
Español :
Una ruta refrescante desde Troyes por el canal del Alto Sena y el valle del Aube.
Visitas turísticas por el camino:
– Museo de los Templarios en Payns
– Canal del Alto Sena
Alojamientos señalizados a lo largo de la ruta:
– Bed and Breakfast La Grange de Payns en Payns: www.la-grange-de-payns.com
Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-07-23 par Aube en Champagne Attractivité
À voir aussi à Troyes (Aube)
- SOFIANE SOCH LE TROYES FOIS PLUS Troyes 8 avril 2026
- Jam Session Jazz Troyes 9 avril 2026
- MON BREL PREFERE LE TROYES FOIS PLUS Troyes 9 avril 2026
- Flam(m)e Troyes 10 avril 2026
- FRANCK DERIVAULT LE TROYES FOIS PLUS Troyes 10 avril 2026