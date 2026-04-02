Virée à moto n°4: Troyes Plaine Champenoise Troyes Aube

Virée à moto n°4: Troyes Plaine Champenoise Moto

Virée à moto n°4: Troyes Plaine Champenoise 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 7200 Distance : 125500.0 Tarif :

Un itinéraire fraîcheur au départ de Troyes qui longe le canal de la Haute Seine puis remonte la vallée de l’Aube.

A voir le long de l’itinéraire:

– Musée des Templiers à Payns

– Canal de la Haute-Seine

Les hébergements labellisés le long de l’itinéraire:

– Chambre d’hôtes La Grange de Payns à Payns: www.la-grange-de-payns.com

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English :

A fresh route from Troyes along the Haute Seine canal and up the Aube valley.

Places to see along the way:

– Musée des Templiers in Payns

– Canal de la Haute-Seine

Accomodation along the itinerary:

– Chambre d’hôtes La Grange de Payns in Payns: www.la-grange-de-payns.com

Deutsch :

Eine erfrischende Route von Troyes aus, die am Kanal der Haute Seine entlangführt und dann das Tal der Aube hinaufsteigt.

Sehenswertes entlang der Route:

– Museum der Tempelritter in Payns

– Kanal der Haute-Seine

Unterkünfte mit Gütesiegel entlang der Route:

– Gästezimmer La Grange de Payns in Payns: www.la-grange-de-payns.com

Italiano :

Un percorso rinfrescante che parte da Troyes lungo il canale dell’Alta Senna e risale la valle dell’Aube.

Visite turistiche lungo il percorso:

– Museo dei Cavalieri Templari a Payns

– Canale dell’Alta Senna

Alloggi etichettati lungo il percorso:

– Bed and Breakfast La Grange de Payns a Payns: www.la-grange-de-payns.com

Español :

Una ruta refrescante desde Troyes por el canal del Alto Sena y el valle del Aube.

Visitas turísticas por el camino:

– Museo de los Templarios en Payns

– Canal del Alto Sena

Alojamientos señalizados a lo largo de la ruta:

– Bed and Breakfast La Grange de Payns en Payns: www.la-grange-de-payns.com

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-07-23 par Aube en Champagne Attractivité