Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe
Visite guidée de Sablé-sur-Sarthe 18, rue Léon Legludic 72300 Sablé-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte du patrimoine de Sablé-sur-Sarthe lors d’une promenade pédestre au cœur de la ville !
https://www.visithemes.com/ +33 6 72 83 52 00
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English :
Discover the heritage of Sablé-sur-Sarthe on a walking tour of the town!
Deutsch :
Entdecken Sie das Kulturerbe von Sablé-sur-Sarthe bei einem Spaziergang durch die Stadt!
Italiano :
Scoprite il patrimonio di Sablé-sur-Sarthe con un tour a piedi nel cuore della città!
Español :
Descubra el patrimonio de Sablé-sur-Sarthe en un recorrido a pie por el corazón de la ciudad
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-27 par eSPRIT Pays de la Loire
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