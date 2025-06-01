Voie verte de Beauvais à Clermont Beauvais Oise

Voie verte de Beauvais à Clermont Beauvais Oise vendredi 1 août 2025.

Voie verte de Beauvais à Clermont A pieds Très facile

Voie verte de Beauvais à Clermont Gare SNCF 60000 Beauvais Oise Hauts-de-France

Durée : 360 Distance : 30000.0 Tarif :

Cette voie verte emprunte les allées forestières de la magnifique hêtraie chênaie de Hez-Froidmont. Actuellement gérée par l’ONF, ce massif forestier a des ascendances royales comme la plupart les massifs isariens. Ainsi sur votre chemin, vous pourrez apercevoir une statue de Saint-Louis qui veille sur le village de La Neuville en-Hez. En effet, le souverain serait né dans le château de ce village paisible.

Faites une halte également à la charmante petite ville de Bresles ! Vous découvrirez ses nombreux monuments tel que son château-fort datant du 13ème siècle qui est maintenant l’hôtel de ville mais qui fut auparavant l’ancienne résidence des évêques de Beauvais. Admirez l’église Saint-Gervais et Saint Prothais datant du 10ème siècle possédant une nef carolingienne. Flâner également dans les petites rues de la ville et lécher les vitrines de ses divers commerces.

En route, arrêtez vous à la ville de Clermont qui possède une très belle église datant du 13ème siècle, un Hôtel de ville à l’architecture atypique et un centre ville très agréable !

Cette voie verte vous fera voyager entre paysages bucoliques et forêts apaisantes !

Très facile

English : Voie verte de Beauvais à Clermont

This greenway follows the forest paths of the magnificent beech-oak forest of Hez-Froidmont. Currently managed by the ONF, this forest, like most others in the Isère region, has royal ancestry. Along the way, you’ll see a statue of Saint-Louis watching over the village of La Neuville en-Hez. Indeed, the sovereign is said to have been born in the castle of this peaceful village.

Stop off at the charming little town of Bresles! Discover its many monuments, including the 13th-century château-fort, now the town hall but formerly the residence of the bishops of Beauvais. Admire the 10th-century church of Saint-Gervais et Saint Prothais, with its Carolingian nave. Stroll through the town’s narrow streets and lick the windows of its various shops.

En route, stop off at the town of Clermont, which boasts a beautiful 13th-century church, a town hall with atypical architecture and a very pleasant town center!

This greenway will take you on a journey through bucolic landscapes and soothing forests!

Deutsch : Voie verte de Beauvais à Clermont

Dieser grüne Weg führt über die Waldalleen des wunderschönen Buchen-Eichenwaldes von Hez-Froidmont. Dieser Wald wird derzeit vom ONF verwaltet und hat wie die meisten Wälder des Departements Isar eine königliche Abstammung. So können Sie auf Ihrem Weg eine Statue von Saint-Louis erblicken, die über das Dorf La Neuville en-Hez wacht. Der Herrscher soll nämlich im Schloss dieses friedlichen Dorfes geboren worden sein.

Machen Sie auch in der charmanten Kleinstadt Bresles Halt! Hier finden Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die Burg aus dem 13. Jahrhundert, die heute das Rathaus beherbergt, aber früher die ehemalige Residenz der Bischöfe von Beauvais war. Bewundern Sie die Kirche Saint-Gervais et Saint Prothais aus dem 10. Jahrhundert mit einem karolingischen Kirchenschiff. Jahrhundert. Schlendern Sie auch durch die kleinen Straßen der Stadt und schauen Sie sich die Schaufenster der verschiedenen Geschäfte an.

Halten Sie unterwegs in der Stadt Clermont an, die eine sehr schöne Kirche aus dem 13. Jahrhundert, ein Rathaus mit atypischer Architektur und ein sehr schönes Stadtzentrum besitzt!

Dieser grüne Weg wird Sie zwischen bukolischen Landschaften und beruhigenden Wäldern hin und her reisen lassen!

Italiano :

Questa greenway segue i sentieri forestali della magnifica foresta di faggi e querce di Hez-Froidmont. Attualmente gestita dall’ONF, questa foresta, come molte altre nella regione dell’Isère, ha origini reali. Lungo il percorso, si può vedere una statua di Saint-Louis che veglia sul villaggio di La Neuville en Hez. Si dice che il sovrano sia nato nel castello di questo tranquillo villaggio.

Potete anche fare una sosta nell’affascinante cittadina di Bresles! Scoprite i suoi numerosi monumenti, tra cui il castello fortificato del XIII secolo, oggi sede del municipio ma in passato residenza dei vescovi di Beauvais. Ammirate la chiesa di Saint-Gervais e Saint Prothais, del X secolo, con la sua navata carolingia. Passeggiate per le stradine della città e curiosate tra le vetrine dei negozi.

Durante il tragitto, fate una sosta nella città di Clermont, che vanta una bella chiesa del XIII secolo, un insolito municipio e un centro cittadino molto piacevole!

Questo itinerario verde vi condurrà in un viaggio attraverso paesaggi bucolici e boschi rilassanti!

Español : Voie verte de Beauvais à Clermont

Esta vía verde sigue los caminos forestales del magnífico hayedo-robledal de Hez-Froidmont. Actualmente gestionado por la ONF, este bosque, como la mayoría de los de la región de Isère, tiene ascendencia real. A lo largo del camino, una estatua de Saint-Louis vigila el pueblo de La Neuville en Hez. Se dice que el soberano nació en el castillo de este apacible pueblo.

También puede hacer una parada en la encantadora ciudad de Bresles Descubra sus numerosos monumentos, entre los que destaca su castillo fortificado del siglo XIII, actual ayuntamiento pero antigua residencia de los obispos de Beauvais. Admire la iglesia de Saint-Gervais y Saint-Prothais, del siglo X, con su nave carolingia. Pasee por las callejuelas de la ciudad y eche un vistazo a los escaparates.

De camino, deténgase en la ciudad de Clermont, que posee una hermosa iglesia del siglo XIII, un ayuntamiento singular y un centro urbano muy agradable

Esta ruta verde le llevará por paisajes bucólicos y bosques tranquilos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par SIM Hauts-de-France