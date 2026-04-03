Voie verte Dompierre sur Besbre Bourbon Lancy Dompierre-sur-Besbre Allier

Voie verte Dompierre sur Besbre Bourbon Lancy

Voie verte Dompierre sur Besbre Bourbon Lancy 145 Grande Rue 03290 Dompierre-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit aller retour au départ de l’office de tourisme de Dompierre-sur-Besbre.

Location de vélos électriques sur réservation auprès de l’office de tourisme.

https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 34 61 31

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English :

Round trip departing from the Dompierre-sur-Besbre tourist office.

Electric bikes available for hire from the tourist office.

Deutsch :

Rundfahrt hin und zurück ab dem Tourismusbüro in Dompierre-sur-Besbre.

Verleih von Elektrofahrrädern nach Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Viaggio di andata e ritorno con partenza dall’ufficio turistico di Dompierre-sur-Besbre.

Le biciclette elettriche possono essere noleggiate presso l’ufficio turistico.

Español :

Viaje de ida y vuelta con salida desde la oficina de turismo de Dompierre-sur-Besbre.

Se pueden alquilar bicicletas eléctricas en la oficina de turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-17 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme