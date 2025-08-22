Voie verte La Haye-du-Puits Lessay La Haye Manche
Voie verte La Haye-du-Puits Lessay La Haye Manche vendredi 1 mai 2026.
Durée : 45 Distance : 9000.0 Tarif :
Cet itinéraire, facile, permet de rejoindre la petite ville de Lessay et son abbatiale, chef d’oeuvre de l’art roman. Admirez au passage le paysage typique des Landes de Lessay.
English : Voie verte La Haye-du-Puits Lessay
This easy route takes you to the small town of Lessay and its abbey-church, a masterpiece of Romanesque art. Admire in passing the typical landscape of the Landes de Lessay.
Deutsch :
Auf dieser leichten Route erreichen Sie die kleine Stadt Lessay und ihre Abteikirche, ein Meisterwerk der romanischen Kunst. Bewundern Sie auf dem Weg die typische Landschaft der Landes de Lessay.
Italiano :
Questo facile percorso conduce alla cittadina di Lessay e alla sua chiesa abbaziale, capolavoro dell’arte romanica. Ammirate il paesaggio tipico delle Landes de Lessay.
Español :
Esta sencilla ruta conduce a la pequeña ciudad de Lessay y a su iglesia abacial, obra maestra del arte románico. Admire el paisaje típico de las Landas de Lessay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme