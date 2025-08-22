Voie verte « le petit rouillac » Rouillac Charente
Voie verte « le petit rouillac » Rouillac Charente vendredi 1 mai 2026.
Voie verte le petit rouillac
Voie verte le petit rouillac Rond point de Super U 16170 Rouillac Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
La voie verte reliant Rouillac à la commune d’Asnières sur Nouère, offre un parcours d’une douzaine de kilomètres le long de la rivière La Nouère .
+33 5 45 21 80 05
English :
The greenway linking Rouillac to the commune of Asnières sur Nouère, offers a dozen kilometers along the river La Nouère .
Deutsch :
Der grüne Weg, der Rouillac mit der Gemeinde Asnières sur Nouère verbindet, bietet eine etwa zwölf Kilometer lange Strecke entlang des Flusses La Nouère .
Italiano :
La greenway che collega Rouillac al comune di Asnières sur Nouère offre un percorso di una dozzina di chilometri lungo il fiume La Nouère .
Español :
La vía verde que une Rouillac con el municipio de Asnières sur Nouère ofrece un recorrido de una docena de kilómetros a lo largo del río La Nouère .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-06 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme