Voie verte le petit rouillac

Voie verte le petit rouillac Rond point de Super U 16170 Rouillac Charente Nouvelle-Aquitaine

La voie verte reliant Rouillac à la commune d’Asnières sur Nouère, offre un parcours d’une douzaine de kilomètres le long de la rivière La Nouère .

+33 5 45 21 80 05

English :

The greenway linking Rouillac to the commune of Asnières sur Nouère, offers a dozen kilometers along the river La Nouère .

Deutsch :

Der grüne Weg, der Rouillac mit der Gemeinde Asnières sur Nouère verbindet, bietet eine etwa zwölf Kilometer lange Strecke entlang des Flusses La Nouère .

Italiano :

La greenway che collega Rouillac al comune di Asnières sur Nouère offre un percorso di una dozzina di chilometri lungo il fiume La Nouère .

Español :

La vía verde que une Rouillac con el municipio de Asnières sur Nouère ofrece un recorrido de una docena de kilómetros a lo largo del río La Nouère .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-06 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme