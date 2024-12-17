VTTAE N°72 D’Oloron à Poey Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Rond-point de la J.A.O, parking rue de Sègues 64400 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Distance : 19000.0

English : VTTAE N°72 D’Oloron à Poey

An easy route in the valley of the Gave of Oloron, which has the main attraction of going from the city to the country in a few pedal strokes. We drive without difficulty on rural roads to Poey-d’Oloron, and we enjoy the whole journey with a very wide view of the Pyrenees.

Deutsch : VTTAE N°72 D’Oloron à Poey

Italiano :

Español : VTTAE N°72 D’Oloron à Poey

Una ruta fácil en el valle del Gave de Oloron, que tiene el principal atractivo de ir de la ciudad al campo en unas pocas pedaladas. Conducimos sin dificultad por caminos rurales a Poey-d’Oloron, y disfrutamos todo el trayecto de una vista muy amplia de los Pirineos. ¡Qué divertido!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine