VTT’Sioule 36 km Circuit N°4 Bellenaves Allier
VTT’Sioule 36 km Circuit N°4 Bellenaves Allier vendredi 1 mai 2026.
VTT’Sioule 36 km Circuit N°4
VTT’Sioule 36 km Circuit N°4 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit, assez technique, vous permettra de partir à la découverte des viaducs, du Moulin Berthon et de la foret des Colettes.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
This fairly technical circuit takes in the viaducts, the Moulin Berthon and the Colettes forest.
Deutsch :
Auf dieser recht technischen Strecke können Sie die Viadukte, die Moulin Berthon und den Foret des Colettes entdecken.
Italiano :
Questo circuito abbastanza tecnico vi permetterà di scoprire i viadotti, il Mulino di Berthon e la foresta di Colettes.
Español :
Este circuito bastante técnico le permitirá descubrir los viaductos, el molino de Berthon y el bosque de Colettes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme