VTT’Sioule 36 km Circuit N°4 Bellenaves Allier

VTT’Sioule 36 km Circuit N°4

VTT’Sioule 36 km Circuit N°4 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit, assez technique, vous permettra de partir à la découverte des viaducs, du Moulin Berthon et de la foret des Colettes.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

This fairly technical circuit takes in the viaducts, the Moulin Berthon and the Colettes forest.

Deutsch :

Auf dieser recht technischen Strecke können Sie die Viadukte, die Moulin Berthon und den Foret des Colettes entdecken.

Italiano :

Questo circuito abbastanza tecnico vi permetterà di scoprire i viadotti, il Mulino di Berthon e la foresta di Colettes.

Español :

Este circuito bastante técnico le permitirá descubrir los viaductos, el molino de Berthon y el bosque de Colettes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme