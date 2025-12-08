Vy aux Moines Montbenoît Doubs

Vy aux Moines A pieds Difficile

Vy aux Moines Abbaye de Montbenoît 25650 Montbenoît Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 30400.0 Tarif :

Parcours médiéval, tracé par les moines de Môtiers en Suisse pour rejoindre les chanoines de Montbenoît au XIIe siècle.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1683

English :

Medieval route traced by the monks of Môtiers in Switzerland to join the canons of Montbenoît in the 12th century.

Deutsch :

Mittelalterlicher Pfad, der von den Mönchen aus Môtiers in der Schweiz angelegt wurde, um sich im 12. Jahrhundert den Kanonikern von Montbenoît anzuschließen.

Italiano :

Questo percorso medievale fu tracciato dai monaci di Môtiers in Svizzera per raggiungere i canonici di Montbenoît nel XII secolo.

Español :

Esta ruta medieval fue trazada por los monjes de Môtiers, en Suiza, para unirse a los canónigos de Montbenoît en el siglo XII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data