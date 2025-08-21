Week-end Bas carbone La vallée du Doubs au départ de Besançon Besançon Doubs

Week-end Bas carbone La vallée du Doubs au départ de Besançon Vélo de route Difficulté moyenne

Durée : Distance : 45000.0 Tarif :

Voici une suggestion pour découvrir cet été la vallée du Doubs le temps d’un week-end, à vélo, en canoë-kayak, à pied et en train ! En couple, en famille ou tribu, entre amis, voici le programme que nous vous avons concocté…

https://www.besancon-tourisme.com/fr/eco-responsable/week-end-slow-tourisme-vallee-du-doubs/

Here’s a suggestion for discovering the Doubs valley over a weekend this summer, by bike, canoe, on foot or by train! Whether you’re a couple, a family, a tribe or a group of friends, here’s the program we’ve put together for you?

Hier ein Vorschlag, wie Sie diesen Sommer ein Wochenende lang das Doubs-Tal mit dem Fahrrad, dem Kanu, zu Fuß oder mit dem Zug entdecken können! Ob zu zweit, mit der Familie, dem Stamm oder mit Freunden, hier ist das Programm, das wir für Sie zusammengestellt haben?

Ecco un suggerimento per scoprire la valle del Doubs durante un weekend quest’estate, in bicicletta, in canoa, a piedi o in treno! Che siate una coppia, una famiglia o un gruppo di amici, ecco il programma che abbiamo preparato per voi

Le proponemos descubrir el valle del Doubs durante un fin de semana este verano, en bicicleta, en canoa, a pie o en tren En pareja, en familia o con amigos, le proponemos un programa..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data