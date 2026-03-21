Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe, Fondation Bouzemont, Bougival

Informations pratiques

Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe 19 et 20 septembre Fondation Bouzemont Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Itinéraires culturels

Une exposition itinérante mettant en lumière les Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe à travers la France en 2026.

Structurée en kakémonos, l’exposition invite les visiteurs à découvrir les sites patrimoniaux, les itinéraires culturels et les partenaires engagés dans le programme des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe. Ces sites promeuvent une forme de tourisme porteuse de sens et de valeurs.

En parallèle, les Routes Impressionnistes sont présentes avec l’exposition « L’Impressionnisme au Féminin ».

Fondation Bouzemont 10, rue du Général Leclerc 78380 Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 0130782586 Ala Fondation Bouzemont, une exposition itinérante mettant en lumière les Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe à travers la France en 2026 Stationnement Parking Bouzemont

Exposition « Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe »

©CultureRoutes