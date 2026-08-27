Itinérance(s) Atelier jeu Scriptor organisé par la médiathèque intercommunale Salle des mariages, mairie d’Allan Allan

Informations pratiques

Allan

Itinérance(s) Atelier jeu Scriptor organisé par la médiathèque intercommunale

Salle des mariages, mairie d’Allan Place du Champ-de-Mars Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Le jeu Scriptor libère l’imagination un mot et l’histoire démarre !

En équipe, incarnez un écrivain en pleine création et inventez ensemble des récits pour battre les adversaires. Stratégie, culture et créativité au menu !

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Salle des mariages, mairie d’Allan Place du Champ-de-Mars Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accueil@mairie-allan.fr

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English :

The game Scriptor sets your imagination free: one word, and the story begins!

As a team, take on the role of a writer in the midst of the creative process and work together to invent stories to beat your opponents. Strategy, culture, and creativity are on the menu!

L’événement Itinérance(s) Atelier jeu Scriptor organisé par la médiathèque intercommunale Allan a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération