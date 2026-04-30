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Journées Européennes du Patrimoine visite du vieux Allan Allan

Journées Européennes du Patrimoine visite du vieux Allan Allan dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Place des Lices

Ville : 26780 Allan

Département : Drôme

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Allan

Journées Européennes du Patrimoine visite du vieux Allan

Place des Lices Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée du vieux village d’Allan
Accueil Place des Lices
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Place des Lices Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 60 62 

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English :

Guided tour of the old village of Allan
Reception Place des Lices

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du vieux Allan Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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