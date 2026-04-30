Les Guinguettes de l’Agglo Allan Allan
Les Guinguettes de l’Agglo Allan Allan dimanche 2 août 2026.
Allan
Les Guinguettes de l’Agglo Allan
Théâtre de verdure Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Dans l’agglo, l’été rime avec guinguette ! Un concept imbattable des food trucks pour tous les goûts, des animations pour les familles, un concert live et un dj pour l’ambiance.
Bonne humeur et convivialité garanties dans les beaux villages de l’agglo!
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Théâtre de verdure Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
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English :
In the agglo, summer rhymes with guinguette! An unbeatable concept: food trucks for all tastes, entertainment for families, a live concert and a DJ to set the mood.
Good mood and conviviality guaranteed in the beautiful villages of the agglo!
L’événement Les Guinguettes de l’Agglo Allan Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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