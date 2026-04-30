Journées Européennes du Patrimoine conférence Le comte de Grignan et Madame de Sevigne Place du Champ-de-Mars Allan
Journées Européennes du Patrimoine conférence Le comte de Grignan et Madame de Sevigne Place du Champ-de-Mars Allan samedi 19 septembre 2026.
Allan
Journées Européennes du Patrimoine conférence Le comte de Grignan et Madame de Sevigne
Place du Champ-de-Mars Mairie Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence Le Comte de Grignan, propriétaire à Allan au XVII ème siècle et Madame de Sévigné
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Place du Champ-de-Mars Mairie Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 60 62
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English :
Lecture: The Comte de Grignan, a landowner in Allan in the 17th century, and Madame de Sévigné
L’événement Journées Européennes du Patrimoine conférence Le comte de Grignan et Madame de Sevigne Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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