Journées Européennes du Patrimoine conférence Le comte de Grignan et Madame de Sevigne Place du Champ-de-Mars Allan

Allan

Journées Européennes du Patrimoine conférence Le comte de Grignan et Madame de Sevigne

Place du Champ-de-Mars Mairie Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence Le Comte de Grignan, propriétaire à Allan au XVII ème siècle et Madame de Sévigné

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Place du Champ-de-Mars Mairie Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 60 62

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English :

Lecture: The Comte de Grignan, a landowner in Allan in the 17th century, and Madame de Sévigné

L’événement Journées Européennes du Patrimoine conférence Le comte de Grignan et Madame de Sevigne Allan a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération