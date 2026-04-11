Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Quartier Croze Savasse
Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Quartier Croze Savasse vendredi 22 mai 2026.
Savasse
Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine !
Quartier Croze Bibliothèque de Savasse Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Sur scène il y a la Graineterie de Mots : une charrette avec de petits tiroirs patinés contenants des centaines de sachets de graines de mots. Les spectateurs s’installent, et le bonimenteur leur fait l’article.
Fous rires collectifs garantis !
.
Quartier Croze Bibliothèque de Savasse Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 88 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On stage is the Graineterie de Mots: a cart with small, weathered drawers containing hundreds of packets of word seeds. Audiences take their seats, and the storyteller tells them the story.
Collective laughter guaranteed!
L’événement Itinérance[s] Spectacle participatif Prends-en de la graine ! Savasse a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Savasse (Drôme)
- Sentier botanique de Savasse Savasse Drôme 1 mai 2026