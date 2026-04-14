It’s Beyoncé Bitch Party Bordeaux Avec Mami Watta, Club l’Entrepôt, Bordeaux

It’s Beyoncé Bitch Party Bordeaux Avec Mami Watta 30 avril et 1 mai Club l’Entrepôt Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T23:45:00+02:00 – 2026-04-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T06:00:00+02:00

La BITCH PARTY est enfin de retour à Bordeaux !

Après une première édition qui a attiré beaucoup de monde en décembre, c’est BEYONCÉ qui sera à l’honneur le JEUDI 30 AVRIL, veille de jour férié ! IT’S BEYONCÉ BITCH PARTY à l’Entrepôt avec tous les tubes de la superstar mais aussi le meilleur de la pop qu’on adore.

Music by : Adrien Toma

Guests : Mami Watta (gagnante Drag Race France All Stars) et Naomi Tall.

Cadeaux à gagner pendant la Lipsync Battle en partenariat avec Deezer !

Lieu : l’Entrepôt, 36 avenue du Dr Schinazi, 33300 Bordeaux.

Accès : tram B arrêt Berges de la Garonne.

Entrée réservée aux + de 18 ans !

Horaires : 23h59 – 06h00

BEFORE OFFICIEL au Plumeau Bar dès 21h.

En partenariat avec NRJ Bordeaux qui offrira des places à l’antenne et sur son compte Instagram.

Club l’Entrepôt 36 Avenue du Docteur Schinazi, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/beyonce-bitch-party-bordeaux »}]

Après une première édition qui a attiré beaucoup de monde en décembre, c’est BEYONCÉ qui sera à l’honneur le JEUDI 30 AVRIL, veille de jour férié ! IT’S BEYONCÉ BITCH PARTY à l’Entrepôt. soirée queer

Bitch Party