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It’s Beyoncé Bitch Party Bordeaux Avec Mami Watta, Club l’Entrepôt, Bordeaux

It’s Beyoncé Bitch Party Bordeaux Avec Mami Watta, Club l’Entrepôt, Bordeaux

It’s Beyoncé Bitch Party Bordeaux Avec Mami Watta, Club l’Entrepôt, Bordeaux jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Club l'Entrepôt

Adresse : 36 Avenue du Docteur Schinazi, 33300 Bordeaux

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : Achat de préventes en ligne ou de billets sur place

It’s Beyoncé Bitch Party Bordeaux Avec Mami Watta 30 avril et 1 mai Club l’Entrepôt Gironde

Achat de préventes en ligne ou de billets sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T23:45:00+02:00 – 2026-04-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T06:00:00+02:00

La BITCH PARTY est enfin de retour à Bordeaux !

Après une première édition qui a attiré beaucoup de monde en décembre, c’est BEYONCÉ qui sera à l’honneur le JEUDI 30 AVRIL, veille de jour férié ! IT’S BEYONCÉ BITCH PARTY à l’Entrepôt avec tous les tubes de la superstar mais aussi le meilleur de la pop qu’on adore.

Music by : Adrien Toma
Guests : Mami Watta (gagnante Drag Race France All Stars) et Naomi Tall.
Cadeaux à gagner pendant la Lipsync Battle en partenariat avec Deezer !

Lieu : l’Entrepôt, 36 avenue du Dr Schinazi, 33300 Bordeaux.
Accès : tram B arrêt Berges de la Garonne.
Entrée réservée aux + de 18 ans !
Horaires : 23h59 – 06h00

BEFORE OFFICIEL au Plumeau Bar dès 21h.
En partenariat avec NRJ Bordeaux qui offrira des places à l’antenne et sur son compte Instagram.

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Après une première édition qui a attiré beaucoup de monde en décembre, c’est BEYONCÉ qui sera à l’honneur le JEUDI 30 AVRIL, veille de jour férié ! IT’S BEYONCÉ BITCH PARTY à l’Entrepôt. soirée queer

Bitch Party

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