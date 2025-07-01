IVANOV, MYRIAM MULLER Théâtre National de Bretagne Rennes 28 avril – 7 mai Ille-et-Vilaine

Entre comédie et tragédie, Myriam Muller installe le public au cœur de l’histoire d’Ivanov : un propriétaire foncier proche de la quarantaine, dont la vie professionnelle et sentimentale est un échec.

Ivanov, un monsieur tout le monde, voudrait agir, mais le monde, son monde, lui glisse entre les doigts. Écrasé par ses dettes et le poids de sa lucidité, sans ancrage, il vacille. Lentement, mais inexorablement. Autour de lui, Anna Petrovna, sa femme malade, silhouette d’un amour sacrifié, et la jeune Sasha, illusion fragile d’un avenir meilleur. 2 figures qui résonnent autant avec son chaos intérieur qu’avec cette société qu’il ne reconnaît plus.

Le public est installé dans le salon d’Ivanov et plongé au cœur de son errance émotionnelle. Oscillant entre tension et mélancolie, Myriam Muller offre une mise en scène puissante traversée par la musique live de Jorge De Moura et l’interprétation de 11 comédiens et comédiennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T21:45:00.000+02:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/ivanov

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



