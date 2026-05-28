Ivresse impériale | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Ivresse impériale | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 19:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Ivresse impériale Verdi, Gounod, Berlioz, Bizet…



À l’orée des fêtes de fin d’année, l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Auvergne-Opéra et l’Opéra de Vichy s’unissent pour célébrer le faste musical du Second Empire.

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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Imperial Exuberance: Verdi, Gounod, Berlioz, Bizet?

As the year-end holiday season approaches, the Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra, Clermont-Auvergne-Opéra, and the Opéra de Vichy are joining forces to celebrate the musical splendor of the Second Empire.

L’événement Ivresse impériale | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans