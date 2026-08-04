IX VARIATIONS THEATRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

IX VARIATIONS

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-13 21:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Dans un petit village du Sud-Ouest de la France naît un enfant au nom d’Ix, à l’identité incertaine et mouvante.

Comme un album de musique pop à 17 pistes, cette performance en 17 fragments aux formes d’écriture radicalement différentes les unes des autres, retrace l’existence de ce personnage. De la naissance à l’âge adulte, s’explorent les différentes strates de violences sociale, familiale, historique qui jalonnent l’existence d’un enfant queer et finalement le constituent.

Par la fiction, mais aussi par le décalage, le comique, le show, le monstrueux et l’art du drag, Marcos Caramés-Blanco et Sacha Starck composent un ensemble fragmentaire, queer, à la recherche d’un élan utopique, s’affranchissant des représentations schématiques imposées aux êtres qui n’entrent pas dans la norme sociale. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

In a small village in southwestern France, a child named Ix is born, a child whose identity is uncertain and ever-changing.

L’événement IX VARIATIONS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE