IX VARIATIONS THEATRE SORANO Toulouse
jeudi 12 novembre 2026 · THEATRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
IX VARIATIONS
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-13 21:30:00
Date(s) :
2026-11-12
Dans un petit village du Sud-Ouest de la France naît un enfant au nom d’Ix, à l’identité incertaine et mouvante.
Comme un album de musique pop à 17 pistes, cette performance en 17 fragments aux formes d’écriture radicalement différentes les unes des autres, retrace l’existence de ce personnage. De la naissance à l’âge adulte, s’explorent les différentes strates de violences sociale, familiale, historique qui jalonnent l’existence d’un enfant queer et finalement le constituent.
Par la fiction, mais aussi par le décalage, le comique, le show, le monstrueux et l’art du drag, Marcos Caramés-Blanco et Sacha Starck composent un ensemble fragmentaire, queer, à la recherche d’un élan utopique, s’affranchissant des représentations schématiques imposées aux êtres qui n’entrent pas dans la norme sociale. 9 .
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In a small village in southwestern France, a child named Ix is born, a child whose identity is uncertain and ever-changing.
L’événement IX VARIATIONS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- LE CIRCUIT ÉNIGME OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse 4 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026