Informations pratiques

Saint-Paulien

J.E.P. Château de La Rochelambert

Marcilhac Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Édifié au XIᵉ siècle et taillé dans une falaise de basalte, le château de La Rochelambert semble tout droit sorti d’un conte de fées. Il renferme une riche collection privée regroupant sculptures, tapisseries, peintures et mobilier.

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Marcilhac Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 19 01 contact@chateau-de-la-rochelambert.com

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English :

Built in the 11th century and carved out of a basalt cliff, Château de La Rochelambert looks like something out of a fairy tale. It houses a rich private collection of sculptures, tapestries, paintings and furniture.

L’événement J.E.P. Château de La Rochelambert Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay