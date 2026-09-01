J.E.P. De nouvelles perspectives pour un jardin bicentenaire et philosophe Bœrsch

Informations pratiques

Bœrsch

J.E.P. De nouvelles perspectives pour un jardin bicentenaire et philosophe

Sentier dit Heffpfad Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Explorez un jardin poétique et musical où nature et littérature se rencontrent. Flânez entre verger, labyrinthe et douves médiévales, guidés par Montaigne et La Fontaine, au rythme des animations et intermèdes musicaux proposés tout au long du week-end.

Avec le temps, le libre cours de la végétation avait fermé les chemins étroits séparant les jardins clos cernés de buis. La re-création du jardin fut l’occasion d’aménager La Tangente, longue allée biaise ouvrant vers le verger lumineux, L’Echappée belle vers la douve, La Coulée verte au long du ruisseau, et d’enrichir divers espaces par des installations légères ou des scénographies changeantes faisant valoir l’esprit du lieu.

Si l’on ne peut figer un jardin, monument vivant et fragile , il est possible d’en pérenniser quelques merveilleux moments fugitifs à travers les photographies et les récits qu’il inspire à ceux que touchent son histoire, sa grâce, ses petites folies et sa sagesse. Une des prochaines perspectives d’Un jardin philosophe pourrait bien aboutir au format paysage d’un livre…

Au programme de ce week-end

– Vendredi 18 septembre 16h, visite commentée par les propriétaires, sans inscription. Ouverture du portail à 16h, fermeture à 16h15, départ de la visite (durée 2h environ).

– Les samedi 19 et dimanche 20, ouverture en continu de 14h à 19h. Visite libre mais orientée (signalétique, fiches de visite en français, allemand et anglais). Animation musicale. .

Sentier dit Heffpfad Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 80 47 ecatherine.kern@orange.fr

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English :

Explore a poetic, musical garden where nature and literature meet. Stroll through the orchard, labyrinth and medieval moat, guided by Montaigne and La Fontaine, to the rhythm of the events and musical interludes on offer throughout the weekend.

L’événement J.E.P. De nouvelles perspectives pour un jardin bicentenaire et philosophe Bœrsch a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile