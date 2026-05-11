J. S. Bach Variations Goldberg BWV 988 Église Saint-Merry Paris

Andrea Turini

L’activité de concertiste du pianiste italien Andrea Turini s’étend sur quarante ans de concerts publics,avec une passion particulière pour les œuvres des grands

compositeurs, parmi lesquels Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Liszt, Chopin, Brahms, Debussy, Ravel et Fauré. Grâce à ses interprétations exceptionnelles et à ses succès dans d’importants concours internationaux de piano, Andrea Turini mène une intense activité de concertiste dans des salles prestigieuses du monde entier, telles que le Carnegie Hall à

New York, la Salle A. Cortot à Paris et l’Auditorium de la Rai à Rome. Il est régulièrement invité à de prestigieux festivals internationaux de piano en Italie, en Espagne, France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Norvège, en Macédoine du Nord, en Pologne, Suisse, en Autriche, en Israël et aux États-Unis. Actif en tant que chambriste, il est membre du Quatuor Agorà et collabore avec des solistes de renom et des premiers violons d’orchestres prestigieux. Son une expérience prolongée avec le célèbre Trio d’archi di Firenze est importante et son l’activité en tant que duo de pianos est étendue, qu’il partage d’abord avec Gianluca Passerotti et plus tard avec Maria Grazia Petrali.

Andrea Turini se produit également régulièrement en tant que soliste avec des orchestres, collaborant, entre autres, avec l’Orchestre Musici Aurei, l’Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestre Sinfonica di Sanremo, Orchestre Sinfonica Città di Grosseto, Orchestre OIDA, Orquestra de Câmara de Cascais et Oeiras, Chambre Talenti d’Arte Orchestre, Orchestre à cordes Asolana Malipiero, Orchestre Il Contrappunto. Il a réalisé des enregistrements télévisés pour RAI Uno, RAI International, la télévision et la radio yougoslaves et nord-macédoniennes, des enregistrements radiophoniques pour les trois réseaux nationaux de la RAI, pour Radio Vatican et pour Radio Nacional de España. Il a enregistré des œuvres de Bach, Brahms, Rachmaninov et Ravel sur CD. Son CD, récemment paru chez Cézanne, intitulé « Variations Goldberg », a reçu des critiques élogieuses. Andrea Turini est professeur de piano au Conservatoire « Gioacchino Rossini » de Pesaro.

Le chef d’oeuvre de Jean-sébastien Bach pour piano par le pianiste Andréa Turini

Le dimanche 14 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T16:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-7-juin-2026-concert-de-musique-de-chambre +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/4592275544327746?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/4592275544327746?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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