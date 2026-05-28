Jack l’ambulancier Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Jack l’ambulancier

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 20:30:00

fin : 2026-10-28 22:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Jeune Public pour les plus de 5 ans Viens t’amuser tout en apprenant les gestes qui peuvent sauver des vies !

Ce spectacle rigolo et pédagogique t’explique comment réagir si quelqu’un a un accident à la maison. Jack, le super ambulancier, va te montrer les gestes de premiers secours les plus importants. Avec lui, tu apprendras comment devenir un petit héros du quotidien, comme les vrais secouristes! Jack a été ambulancier pour de vrai ! Il te montrera les bons gestes de secours avec des chansons pour que ce soit plus facile à retenir. Alors prêt(s) à devenir un super héros ? .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Jack l’ambulancier Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne