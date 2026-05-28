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Jack l’ambulancier Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Jack l’ambulancier Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Jack l’ambulancier Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 30 octobre 2026

Fin : vendredi 30 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 11 11 17 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Jack l’ambulancier

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30 15:40:00

Date(s) :
2026-10-30

Jeune Public pour les plus de 5 ans Viens t’amuser tout en apprenant les gestes qui peuvent sauver des vies !
Ce spectacle rigolo et pédagogique t’explique comment réagir si quelqu’un a un accident à la maison. Jack, le super ambulancier, va te montrer les gestes de premiers secours les plus importants. Avec lui, tu apprendras comment devenir un petit héros du quotidien, comme les vrais secouristes ! Jack a été ambulancier pour de vrai ! Il te montrera les bons gestes de secours avec des chansons pour que ce soit plus facile à retenir. Alors prêt(s) à devenir un super héros ?   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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L’événement Jack l’ambulancier Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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