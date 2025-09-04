JAG ET JOHNNY Limoux

JAG ET JOHNNY

14 Rue Blanquerie Limoux Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Théâtre contemporain Tout public dès 12 ans durée 1h0

Jag vient de la classe populaire rurale blanche.

Elle parle de la maison où elle a grandi, ses oncles et tantes, et elle raconte les anniversaires à la salle de fêtes, les mariages, le cocon familial dysfonctionnel, la culture télé, l’alcoolisme.

Ca parle aussi de folie, de précarité, de violence … Coincée entre deux classes, telle une errante, Jag nous plonge dans un retour au bercail, avec toute la complexité qu’il engendre.

La rencontre entre la langue de Laurène et le phrasé de Jag donne un parler percutant et rythmé, chargé d’un vécu qui touche et qui fait passer du rire aux larmes plus d’une fois.

Réservation fortement conseillée

.

14 Rue Blanquerie Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 53 65 atp.administration@orange.fr

English :

Contemporary theater ? Suitable for all audiences aged 12 and over ? duration 1h0

Jag comes from a white rural working class background.

She talks about the house she grew up in, her aunts and uncles, and recounts birthdays at the party hall, weddings, the dysfunctional family cocoon, TV culture, alcoholism.

It’s also about madness, precariousness and violence? Caught between two classes, like a wanderer, Jag plunges us into a return to the fold, with all the complexity it engenders.

The combination of Laurène?s language and Jag?s phrasing creates a powerful, rhythmic language, charged with life experience that moves us from laughter to tears more than once.

Reservations strongly recommended

German :

Zeitgenössisches Theater ? Für alle ab 12 Jahren ? Dauer 1h0

Jag kommt aus der weißen ländlichen Unterschicht.

Sie erzählt von dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, ihren Onkeln und Tanten, und sie erzählt von Geburtstagen im Festsaal, Hochzeiten, dem dysfunktionalen Familienkokon, der Fernsehkultur und dem Alkoholismus.

Es geht auch um Wahnsinn, Prekarität, Gewalt? Eingeklemmt zwischen zwei Klassen, wie eine Wanderin, lässt uns Jag in eine Heimkehr eintauchen, mit all der Komplexität, die diese mit sich bringt.

Das Zusammentreffen von Laurènes Sprache und Jags Phrasierung führt zu einem eindringlichen und rhythmischen Sprechen, das mit einer Erfahrung beladen ist, die berührt und mehr als einmal vom Lachen zum Weinen führt.

Reservierung dringend empfohlen

Italiano :

Teatro contemporaneo ? Adatto a tutto il pubblico dai 12 anni in su ? Durata 1h0

Jag proviene da un ambiente rurale bianco della classe operaia.

Parla della casa in cui è cresciuta, delle zie e degli zii, e racconta i compleanni nella sala del villaggio, i matrimoni, il bozzolo familiare disfunzionale, la cultura televisiva e l’alcolismo.

Parla anche di follia, insicurezza e violenza? Stretta tra due classi, come un vagabondo, Jag ci immerge in un ritorno all’ovile, con tutta la complessità che questo comporta.

La combinazione del linguaggio di Laurène e del fraseggio di Jag crea una storia potente e ritmata, ricca di esperienze commoventi, che più di una volta ci porta dal riso alle lacrime.

Si consiglia vivamente la prenotazione

Espanol :

Teatro contemporáneo ? Apto para todos los públicos a partir de 12 años ? duración 1h0

Jag procede de la clase trabajadora rural blanca.

Habla de la casa en la que creció, de sus tíos y tías, y relata los cumpleaños en el salón del pueblo, las bodas, el capullo familiar disfuncional, la cultura televisiva y el alcoholismo.

También trata de la locura, la inseguridad y la violencia.. Atrapada entre dos clases, como una vagabunda, Jag nos sumerge en una vuelta al redil, con toda la complejidad que ello conlleva.

La combinación del lenguaje de Laurène y el fraseo de Jag crea una historia poderosa y rítmica, llena de experiencias conmovedoras que nos hacen pasar de la risa al llanto en más de una ocasión.

Se recomienda encarecidamente reservar

L’événement JAG ET JOHNNY Limoux a été mis à jour le 2025-09-04 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin