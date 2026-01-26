J’ai 50 ans, l’âge de mes parents!

Chartres

Samedi 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

2026-05-30

On dit que le rire n’a pas d’âge… Mathieu Vervisch en est la preuve vivante.

Un one man show hilarant et plein de finesse. Il n’y a qu’à lire les avis des spectateurs pour s’en convaincre Mon fils était étrangement drôle sur scène, les gens semblaient apprécier. Je ne comprends pas car d’habitude, il rate tout ce qu’il fait Une mère qui préfère garder l’anonymat. Dans ce spectacle, Mathieu Vervisch va vous expliquer pourquoi il s’est lancé dans la création d’un one man show à 50 ans passés. Ayant longuement hésité entre plusieurs sujets (la guerre, la politique, la famine), il a préféré aborder celui qu’il maitrisait le mieux, lui-même. Humour corrosif et absurde. Eclats de rire garantis L’Écho Républicain. 19 .

+33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

They say laughter has no age? Mathieu Vervisch is living proof.

