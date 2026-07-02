UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

J’ai faim ! (version de Noël), Salle des Ribandeaux, Talmont-Saint-Hilaire

vendredi 11 décembre 2026 · Salle des Ribandeaux · Talmont-Saint-Hilaire

J’ai faim ! (version de Noël), Salle des Ribandeaux, Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Salle des Ribandeaux
Adresse
2 rue des Ribandeaux
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée

J’ai faim ! (version de Noël) Vendredi 11 décembre, 20h00 Salle des Ribandeaux Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00

Un chou à la crème… une tartelette aux fraises… un éclair au chocolat… mmm… j’ai faim ! s’exclame une jeune gourmande au sortir de sa sieste.
Au sein d’une cuisine pétillante, elle entame alors avec entrain la préparation d’une pâte à crêpes :
pour de délicieuses crêpes, il me faut…
un château de farine…
quelques oeufs bien frais…
un nuage de lait…
et un souffle de sucre…

Les papilles s’éveillent et l’appétit grandit à mesure que la recette progresse. Sucre ou miel ? Sirop d’érable ou caramel ? Confiture ou chocolat ? Ou pourquoi pas des fruits ?
Et vous, qu’est-ce que vous mettez dans vos crêpes ? Pas d’inquiétude, il y en aura pour tous les goûts !
J’ai faim ! met l’eau à la bouche. C’est une invitation savoureuse à partager un moment convivial, le tout en chansons et suivi d’une dégustation.

Salle des Ribandeaux 2 rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire
Très jeune public dès 1 an Nadège Rigalleau

Maxime Guidot

À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)