J’ai faim ! (version de Noël), Salle des Ribandeaux, Talmont-Saint-Hilaire
vendredi 11 décembre 2026 · Salle des Ribandeaux · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
J’ai faim ! (version de Noël) Vendredi 11 décembre, 20h00 Salle des Ribandeaux Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Un chou à la crème… une tartelette aux fraises… un éclair au chocolat… mmm… j’ai faim ! s’exclame une jeune gourmande au sortir de sa sieste.
Au sein d’une cuisine pétillante, elle entame alors avec entrain la préparation d’une pâte à crêpes :
pour de délicieuses crêpes, il me faut…
un château de farine…
quelques oeufs bien frais…
un nuage de lait…
et un souffle de sucre…
Les papilles s’éveillent et l’appétit grandit à mesure que la recette progresse. Sucre ou miel ? Sirop d’érable ou caramel ? Confiture ou chocolat ? Ou pourquoi pas des fruits ?
Et vous, qu’est-ce que vous mettez dans vos crêpes ? Pas d’inquiétude, il y en aura pour tous les goûts !
J’ai faim ! met l’eau à la bouche. C’est une invitation savoureuse à partager un moment convivial, le tout en chansons et suivi d’une dégustation.
Salle des Ribandeaux 2 rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire
Très jeune public dès 1 an Nadège Rigalleau
Maxime Guidot
À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
- Initiation à la pêche en bord de mer Talmont-Saint-Hilaire 2 juillet 2026
- Concert par BABB’SO Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire 3 juillet 2026
- Visite Sur les Traces des Dinosaures Talmont-Saint-Hilaire 4 juillet 2026
- Séance de dédicace du livre Les trésors du littoral par Jack Guichard Talmont-Saint-Hilaire 4 juillet 2026
- Vente solidaire avec Tal’Ethic La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire 4 juillet 2026