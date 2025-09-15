J’ai perdu mon mari Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

J’ai perdu mon mari

Vendredi 13 mars 2026 de 20h30 à 21h30. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

2026-03-13

De la rencontre improbable, du train-train qui s’installe, des volontés d’évasion jusqu’à la disparition inévitable, et sans oublier le rire et les mauvaises pensées assassines qui quelques fois lui traversent l’esprit.

De la rencontre improbable, du train-train qui s'installe, des volontés d'évasion jusqu'à la disparition inévitable, et sans oublier le rire et les mauvaises pensées assassines qui quelques fois lui traversent l'esprit.





J’ai perdu mon mari est construit sur une superposition de tranches de vie glanées çà et là et concentrées en un seul personnage Suzanne. Pour vous elle fait défiler un drôle de dispositif d’étendage qui évolue au fil du spectacle, le fil de la vie, de sa vie.







Ce spectacle rentre dans le cadre de nos 3 week-ends queer tout au long de la saison. Ces spectacles représentatifs de la diversité humaine nous permettent d’aborder ces sujets de genre avec joie et bonne humeur.





Par la Compagnie Equivog. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

From improbable encounters, to the routine that settles in, from the desire to escape to the inevitable disappearance, and not forgetting the laughter and murderous thoughts that sometimes cross her mind.

German :

Von unwahrscheinlichen Begegnungen, über den Alltag, den Wunsch zu fliehen, bis hin zum unausweichlichen Verschwinden, und nicht zu vergessen das Lachen und die bösen Gedanken, die ihm manchmal durch den Kopf gehen.

Italiano :

Dagli incontri improbabili, alla routine che si instaura, al desiderio di fuga, all’inevitabile sparizione, senza dimenticare le risate e i pensieri omicidi che a volte le attraversano la mente.

Espanol :

De los encuentros improbables a la rutina que se instala, pasando por el deseo de escapar y la inevitable desaparición, sin olvidar las risas y los pensamientos asesinos que a veces cruzan su mente.

