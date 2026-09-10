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J’ai rien demandé moi ! L’Étage Rennes

dimanche 15 novembre 2026 · L'Étage · Rennes

J’ai rien demandé moi ! L’Étage Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
L'Étage
Adresse
1 esplanade Charles de Gaulle
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 4.50 à 9 €

Spectacle musical et numérique jeune public
Chloé Birds

Lison est une petite fille qui vit avec ses parents (très occupés) et son chat imaginaire, Attila. Dans sa tête, les questions se bousculent : quel est le sens de sa présence sur terre ? Pourquoi les parents font-ils des enfants ? Au fil des événements qui jalonnent le tout début de sa vie, Lison apprend à gérer ses pulsions, ses colères, ses blessures et l’arrivée d’une petite sœur.
Porté par des chansons pop électro et de multiples projections vidéo, ce spectacle visuel et musical raconte avec humour et légèreté la complexité du lien familial et de la construction de soi. Un spectacle pour les enfants… et pour les parents et grands-parents que nous sommes tou·tes.

À partir de 5 ans
50 minutes
Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage #7

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)