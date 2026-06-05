J’ai un jardin au fond de ma poche Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Contes jeune public – Avec Bruits et histoires du monde

« Jeu de Paume en fête », c’est aussi un moment pour le jeune public. Découvrez des contes avec Bruits et histoires du monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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