Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES FOUGERES Super U RENNES FOUGERES RENNES
Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES FOUGERES Super U RENNES FOUGERES RENNES vendredi 5 juin 2026.
Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES FOUGERES Super U RENNES FOUGERES RENNES 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine
Accès libre
Dégustations, Animations produits
Présence des partenaires
BLEU-BLANC-COEUR
TERRES DE SOURCES
METIERS
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T19:00:00.000+02:00
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Super U RENNES FOUGERES 205 Rue De Fougeres Maurepas – Patton RENNES 35700 Ille-et-Vilaine
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