Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de RENNES FOUGERES Super U RENNES FOUGERES RENNES 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine

Accès libre

Dégustations, Animations produits

Présence des partenaires

BLEU-BLANC-COEUR

TERRES DE SOURCES

METIERS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00.000+02:00

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Super U RENNES FOUGERES 205 Rue De Fougeres Maurepas – Patton RENNES 35700 Ille-et-Vilaine



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