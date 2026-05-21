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Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Rennes rue de Fougères Super U RENNES FOUGERES RENNES

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Rennes rue de Fougères Super U RENNES FOUGERES RENNES

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Rennes rue de Fougères Super U RENNES FOUGERES RENNES vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Super U RENNES FOUGERES

Adresse : 205 Rue De Fougeres

Ville : 35700 RENNES

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Rennes rue de Fougères Super U RENNES FOUGERES RENNES 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine

Accès libre

Présence de partenaires locaux

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00.000+02:00

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Super U RENNES FOUGERES 205 Rue De Fougeres Maurepas – Patton RENNES 35700 Ille-et-Vilaine


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