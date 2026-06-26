Marignane

Jaï Wingfoil Classic

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Etang de Berre Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le CNM organise la Jaï Wingfoil Classic, étape du championnat régional de wingfoil et sélective pour les championnats de France Espoir.

Le comité proposera différents parcours construits en wingfoil.

A ne pas rater ! Venez encourager les coureurs !

Le Wingfoil, combinaison d’une planche de foil avec une aile gonflable est le support de glisse idéal pour découvrir le vol au-dessus de l’eau dans un temps réduit. Cette activité spectaculaire offre des sensations de liberté et de vitesse inégalées mais est néanmoins très accessible et permet une progression rapide même pour des novices.

Vous ne connaissez pas ? Vous êtes intéressés ? Curieux ?… Envie d’air marin ? Rendez-vous alors plage du Jaï ! .

Etang de Berre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 02 18 base@cnmarignanais.fr

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English :

The CNM is organizing the Ja%EF Wingfoil Classic, a round of the regional wingfoil championship and a qualifier for the French Espoir Championships.

The committee will offer various courses designed for wingfoil.

Don’t miss it! Come cheer on the competitors!

L’événement Jaï Wingfoil Classic Marignane a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Marignane