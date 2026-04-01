Le Barcarès

J’AIME LES LICORNES

14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Pauline raconte l’art vous invite à découvrir l’histoire fascinante de la licorne, créature mythique symbole de pureté, de magie et de rêve. Présente dans l’art depuis des siècles, notamment avec La Dame à la licorne, elle a inspiré de nombreux artistes. Intemporelle, elle continue de nourrir l’imaginaire collectif et d’émerveiller toutes les générations.

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14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30 mediatheque@lebarcares.fr

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English :

Pauline raconte l’art invites you to discover the fascinating story of the unicorn, a mythical creature symbolizing purity, magic and dreams. Present in art for centuries, notably in La Dame à la licorne, it has inspired numerous artists. Timeless, it continues to nourish the collective imagination and amaze every generation.

L’événement J’AIME LES LICORNES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DE PORT BARCARES