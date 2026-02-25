SALON DES ANTIQUAIRES Le Barcarès

SALON DES ANTIQUAIRES

SALON DES ANTIQUAIRES Le Barcarès jeudi 14 mai 2026.

SALON DES ANTIQUAIRES

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-14

Ne manquez pas cette rencontre avec des passionnés et experts en antiquités !
  .

Avenue du Paquebot des Sables Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56  tourisme@lebarcares.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss this opportunity to meet antique enthusiasts and experts!

L’événement SALON DES ANTIQUAIRES Le Barcarès a été mis à jour le 2026-02-23 par OT DE PORT BARCARES