Le Barcarès

SANT JORDI

Quartier le Village Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

La Sant Jordi est une fête emblématique de la culture catalane, célébrant à la fois les traditions locales et la littérature. Elle propose des animations autour des sardanes, danse traditionnelle, ainsi que des rencontres avec de nombreux auteurs et des séances de dédicaces. Ce moment convivial met en valeur le patrimoine culturel, la création littéraire et l’identité catalane.

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Quartier le Village Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

Sant Jordi is an emblematic festival of Catalan culture, celebrating both local traditions and literature. The event features sardanes, a traditional dance, as well as meetings with numerous authors and book signings. This convivial event showcases Catalan cultural heritage, literary creation and identity.

L’événement SANT JORDI Le Barcarès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DE PORT BARCARES