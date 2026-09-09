Jam Balkans, Café culturel « L’Astronef », Toulouse

Informations pratiques

Jam Balkans Mercredi 9 septembre, 20h00 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:30:00+02:00

C’est le retour de la Jam Balkan! Quelles viennent de Turquie, de Grèce, de Macédoine, ou de Serbie, l’Astronef met à l’honneur les musiques de l’est européen et méditerranéen, et les musicien.nes qui la font vivre.

Sortez les clarinettes, les bouzoukis et les davuls, on vous attend nombreux.ses!!!!

Proposé par le Kolectif Alo Trakya

Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

C’est le retour de la Jam Balkan! Quelles viennent de Turquie, de Grèce, de Macédoine, ou de Serbie, l’Astronef met à l’honneur les musiques de l’est européen, et les musicien.nes qui la font vivre. jam balkans