Jam Balkans, Café culturel « L’Astronef », Toulouse
mercredi 9 septembre 2026 · Café culturel « L’Astronef » · Toulouse
Informations pratiques
Jam Balkans Mercredi 9 septembre, 20h00 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:30:00+02:00
C’est le retour de la Jam Balkan! Quelles viennent de Turquie, de Grèce, de Macédoine, ou de Serbie, l’Astronef met à l’honneur les musiques de l’est européen et méditerranéen, et les musicien.nes qui la font vivre.
Sortez les clarinettes, les bouzoukis et les davuls, on vous attend nombreux.ses!!!!
Proposé par le Kolectif Alo Trakya
Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
C’est le retour de la Jam Balkan! Quelles viennent de Turquie, de Grèce, de Macédoine, ou de Serbie, l’Astronef met à l’honneur les musiques de l’est européen, et les musicien.nes qui la font vivre. jam balkans
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