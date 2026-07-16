JAM DES JUNIORS ELMEDIATOR Perpignan
mercredi 16 décembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
JAM DES JUNIORS
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 19:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Une soirée pleine d’énergie et de découvertes où les jeunes musiciens prennent la scène pour révéler les talents de demain.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
An evening full of energy and new discoveries, where young musicians take the stage to showcase the talents of tomorrow.
L’événement JAM DES JUNIORS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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