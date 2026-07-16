JAM DES JUNIORS ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

JAM DES JUNIORS

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 19:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Une soirée pleine d’énergie et de découvertes où les jeunes musiciens prennent la scène pour révéler les talents de demain.

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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

An evening full of energy and new discoveries, where young musicians take the stage to showcase the talents of tomorrow.

L’événement JAM DES JUNIORS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME