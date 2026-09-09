JAM JAM JAZZ au 3C Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

JAM JAM JAZZ au 3C

Du mercredi 16 au jeudi 17 septembre 2026 de 19h à 21h45.

Du mercredi 21 au jeudi 22 octobre 2026 de 19h à 21h45.

Du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2026 de 19h à 21h45.

Du mercredi 16 au jeudi 17 décembre 2026 de 19h à 21h45. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-12-17 21:45:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

La JAM JAM JAZZ est une soirée d’improvisation musicale. Que vous soyez musicien(ne) jazz amateurs, passionnés, mélomanes, ou simplement curieux de savourer un verre et une délicieuse terrine tout en écoutant du jazz, le 3C est l’endroit idéal !

La JAM JAM JAZZ est une soirée dédiée aux standards de jazz.



Pilotée par Cathy Mori (MC) et sa Team, tous les troisièmes mercredi du mois de 19h à 22h, cette jam vous invite à créer des moments musicaux d’improvisation unique, en formant des groupes éphémères autour de thèmes iconiques du Realbook. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

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English :

JAM JAM JAZZ is an evening of musical improvisation. Whether you’re an amateur jazz musician, a jazz enthusiast, a music lover, or simply curious to enjoy a drink and a delicious terrine while listening to jazz, the 3C is the perfect place!

L’événement JAM JAM JAZZ au 3C Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence